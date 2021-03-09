فيديوجراف: مصر باقية حتى يفنى التاريخ.. أحمد منسى حكاية لن تموت

جدة - نرمين السيد - ونتذكر فى هذا اليوم، قصص حقيقية لعدد من الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم فى سبيل الدفاع عن أرض مصر وشعبها، ومن هذه القصص قصة الشهيد أحمد منسى وأبطال الكتيبة 107، الذى استشهد إثر الهجوم الإرهابى على كمين البرث عام 2017.

ولد أحمد منسى فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1977، وعاش فى مدينة العاشر من رمضان بعد تخرجه وحتى استشهاده.

تخرج فى الكلية الحربية عام 1998 ضمن الدفعة 92، وانضم لفريق الكفاءة البدنية بالكلية الحربية، وخاض العديد من الدورات التدريبية واجتازها بنجاح كبير، كما حصل على فرق «مقاومة الإرهاب».

منسى كان كاتبًا وشاعرًا، ومن كتاباته: "شجرة إنتى يا مصر من عمر التاريخ أعلم أنكِ فانية فلا شيء باقٍ ولكنكِ باقية حتى يفنى التاريخ".