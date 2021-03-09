القومى للمرأة يشكر بطلة فيديو واقعة التحرش بطفلة المعادى

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن فخرها بالسيدة التى أوقعت بالمتحرش، مؤكدة أنها مثالا حيا للمرأة المصرية الشجاعة التى أبت أن تقف مكتوفة الأيدى أمام جريمة من أبشع الجرائم فى حق الطفل.
وأكدت أن العدل سيأخذ مجراه فى عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة تنفيذًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات.
يذكر أن المادة 268 تنص على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
فيما تنص المادة 269 على أن كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
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