اللواء نصر سالم : يوم الشهيد ردع لكل من يفكر فى تهديد أمن مصر

وأضاف أن يوم الشهيد وتكريمه اليوم من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمثابة ردع لكل من يفكر فى تهديد أمن وسلامة مصر.
واستذكر اللواء نصر سالم الدور الذى قام به الفريق عبدالمنعم رياض ويوم استشهاده يوم 9 مارس 1969، خلال تفقد جنوده بالصفوف الأمامية بالميدان، على خط قناة السويس، ليتحول 9 مارس إلى يوم الشهيد فى مصر، وأقواله المأثورة " أن تجاهد بما هو متوافر فتلك هى المهارة".
وأشار سالم إلى أن دور رجال القوات المسلحة فى إعادة الحياة لطبيعتها فى سيناء، موضحًا الفارق بين سيناء 2018 وسيناء الآن بفضل الله، من تنمية وعمران وصولًا إلى تغيير الخطاب الدينى والثقافى، ما دفع دولا للتراجع عن تمويل الإرهاب، إدراكًا منهم بأن مصر على حق، وبدأ الكل يراجع نفسه، بل ويسعون إلى استعادة علاقتهم مع الدولة المصرية.
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