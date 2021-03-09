جامعة المنصورة ضمن ترتيب تايمز لأفضل 100 جامعة على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - احتلت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ترتيبًا مميزًا بين الجامعات على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف "تايمز" البريطانى للجامعات للاقتصاديات الناشئة، لتصبح الجامعة المصرية الوحيدة فى الترتيب العالمى ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.





وبذلك حافظت جامعة المنصورة على تميزها وصدارتها محليا وتقدمت عالميا 8 مراكز لتصبح فى المركز الـ94 فى عام 2021 الجارى بدلًا من 102 فى عام 2020 الماضى، كما احتلت الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالى.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة - فى بيان اليوم - أن هذا الترتيب المتميز للجامعة جاء لتتويج جهود منتسبيها على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمى والبحثى لتتصدر بمكانتها العلمية العديد من الجامعات العريقة فى المنطقة، مشددا على استمرار الجامعة فى التطوير المبنى على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمى والتعليمى.

من جانبه، أضاف الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من العلماء المميزين على مستوى العالم والذين أثروا بأبحاثهم العلمية الحياة البشرية وقدموا من خلالها العديد من الحلول الجذرية للكثير من المعضلات.

وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة إلى أن هذا التصنيف يصدر عن مجلة التايمز البريطانية الذى منذ إصدار أول نسخة منه عام 2010، يعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية فى الحكم على مستوى الجامعات فى العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات وذلك فى 5 مجالات هى التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمى "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "العاملون والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.

يذكر أن تصنيف "تايمز" البريطانى هو أفضل تصنيفات الجامعات العالمية ويهدف لتصنيف أفضل الجامعات، حيث يعتمد فى ترتيب الجامعات على تقييمها فى 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث (30٪)، والاقتباس (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪).