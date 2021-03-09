وجاء فى البرقية:
"السيد الفريق أول/ محمد زكى
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
تحية طيبة وبعد،،
بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء وزارة الخارجية، يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بأسمى عبارات التقدير والإجلال بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.
إنه يوم سيظل نبراسًا مُضيئًا يُخلد ذكرى دماء أبية سالت من أجل الدفاع عن أرض هذا الوطن، ومن أجل الحفاظ على مقدراته وصون سيادته واستقلاله؛ فهم شهداء لم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن والنيل من أعدائه.
وإننى وإذ أنقل لسيادتكم تقديرنا الكامل لدور القوات المسلحة ورجالها الأبطال، لأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازنا الكامل لما يقدمونه من تضحيات فداءً للوطن ولشعبنا العظيم. كما أتقدم وأعضاء الوزارة بتحية صادقة لأسر شهدائنا الأبرار وتضحياتهم الجليلة.
حفظ الله مصر، وصان قواتنا المسلحة حامية لبلادنا، وتغمد شهداءنا الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يبعث ببرقية إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى يوم الشهيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.