شكرى يبعث ببرقية إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - بعث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، ببرقية إلى الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.





وجاء فى البرقية:

"السيد الفريق أول/ محمد زكى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

تحية طيبة وبعد،،

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء وزارة الخارجية، يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بأسمى عبارات التقدير والإجلال بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

إنه يوم سيظل نبراسًا مُضيئًا يُخلد ذكرى دماء أبية سالت من أجل الدفاع عن أرض هذا الوطن، ومن أجل الحفاظ على مقدراته وصون سيادته واستقلاله؛ فهم شهداء لم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن والنيل من أعدائه.

وإننى وإذ أنقل لسيادتكم تقديرنا الكامل لدور القوات المسلحة ورجالها الأبطال، لأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازنا الكامل لما يقدمونه من تضحيات فداءً للوطن ولشعبنا العظيم. كما أتقدم وأعضاء الوزارة بتحية صادقة لأسر شهدائنا الأبرار وتضحياتهم الجليلة.

حفظ الله مصر، وصان قواتنا المسلحة حامية لبلادنا، وتغمد شهداءنا الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة."