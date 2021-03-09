اللواء ناجى شهود : كل مصرى هو مشروع شهيد للدفاع عن أرضه

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الاستراتيجى والعسكرى اللواء أركان حرب ناجى شهود، إن كل إنسان مصرى هو مشروع شهيد، فشعب مصر مستعد ومرابط للقتال دفاعا عن أرضه وعرضه إلى يوم الدين، وتلك المهمة التى عاشها الأجيال فى العام 48 و56 و67 حتى تحقق النصر المجيد فى العام 1973.





وأضاف: النصر تواصل مع مكافحة الإرهاب بسيناء، وتابع "سيناء مصرية للأبد بفضل الله، ولن يجرؤ مخلوق على تدميرها"، فالمصرى يحمل على عاتقه ثلاث "دينه وعرضه وأرضه، فهم خط النار بالنسبة له". وأشاد الخبراء الاستراتيجيون بدور إدارة الشؤون المعنوية بـ القوات المسلحة فى الإعداد للندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة اليوم والتى حملت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدين أن الترتيب الجيد من جانب إدارة الشؤون المعنوية للندوة أحد أهم الأدوار التى تقوم بها للذاكرة الوطنية من أجل تواصل الأجيال. كما أكد الخبراء أن نجاح الندوة الاستراتيجية اليوم يضاف لنجاحات إدارة الشؤون المعنوية السابقة بمختلف الفعاليات الوطنية.

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