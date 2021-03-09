مستشار أكاديمية ناصر العسكرية : الشهداء هم من جعلونا نرفع رؤوسنا عاليا

وأضاف أن شعار المقاتل المصرى إما النصر أو الشهادة، لا خيار ثالث لهما، وهو من أسباب نصرة ورفعة مصر، وهو شعار بمثابة رسالة مخيفة للعدو.
وتابع : "فكرة التراب الوطنى هى الفكرة العليا فى قلوب المواطنين، وردع الآخرين من الاقتراب منه، فعلو مصر أساسه استعداد المقاتل للشهادة والتضحية بأرواحهم من أجل تراب بلدهم، وهى الرسالة المخيفة للعدو".
وشدد على أن تكريم الرئيس السيسى اليوم لأسر الشهداء، رسالة بالغة الأهمية للتذكير بقيمة الشهيد ومكانته، وبأن للتراب الوطنى قدسية، موضحا أنه ليس المطلوب من أحد أن يموت، ولكن رسالة للكل لبذل العرق والجهد للحفاظ على مكتسبات ما تحقق.
وأكد أن ما تحقق فى سيناء من تطهير من التكفيريين ومن ثم تعمير وتنمية، جاءت بفضل الله ودماء الشهداء الغالية، مشددا على أنه لم ولن يتم السماح بالاقتراب من أرض وتراب سيناء، وقال " سيكون الثمن غاليا للعدو".
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