النائب محمد حلاوة: بكاء الرئيس وتأثره اليوم لمس قلب كل مواطن مصرى

قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن مواقف الرئيس السيسى ورسائله خلال الاحتفال بيوم الشهيد، جددت تأكيد الموقف الثابت بأن مصر لا تنسى أبناءها، ولا تقصر فى الاحتفاء ببطولاتهم وتضحياتهم، وأن القيادة السياسية والدولة بكل مؤسساتها تحفظ الجميل وتضع أرواح الشهداء وذكراهم ومشاعر ذويهم فى بؤرة الضوء دائما، مشددا على أن مناسبة يوم الشهيد يجب أن تكون مدخلا لتجديد فضح الإرهاب وداعميه، ومطالبة العالم والمؤسسات الدولية بالتصدى للجماعات الإرهابية ووضع ضوابط وتشريعات تكفل تقييد حركة وأنشطة تلك التيارات المجرمة وتجفيف تمويلهم ومنابعهم الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يفوت فرصة أو مناسبة إلا ويحتفى فيها ببطولات أبناء مصر، ويعيش مع أسر الشهداء أحزانهم وأفراحهم، متابعا: "بكاء الرئيس وتأثره اليوم لمس قلب كل مواطن مصرى، وأشعر ذوى الشهداء أنهم محل تقدير واهتمام، وهو أمر سابق التكرار فى مواقف ومناسبات عديدة كان الرئيس حريصا فيها على مشاركة أسر الشهداء مشاعرهم، ومنها احتفاله مع أبناء الشهداء بالعيد قبل سنوات وقضاء يوم جميل معهم، ليطمئنهم ويؤكد لهم أنهم أبناء مصر وأن الوطن لم ينس بطولات آبائهم، ولن يقصر فى رد الجميل والاهتمام بهم".

وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن يوم الشهيد مناسبة سنوية لنتذكر من دفعوا دمهم وأرواحهم من أجل أن تبقى مصر ويعيش المصريون حياتهم فى أمن واستقرار ورخاء، كما أنه فرصة لنجدد جميعا العهد على الثبات والإخلاص فى حماية الوطن، والتصدى لأعدائه ومن يحيكون المؤامرات لاستهدافه من بعض الجهات والجماعات الإرهابية، وفرصة أيضا لنجدد العزم على مواجهة الإخوان وحلفائهم من تيارات الإرهاب، وإنعاش الذاكرة وتأكيد أنه لا مكان لمثل هؤلاء المجرمين بين المصريين أو على أرض هذا الوطن الطاهر.