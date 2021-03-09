انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي من مجلس الوزراء.. سعر كيلو الأرز اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم بياناً حول سعر كيلو الأرز اليوم، وذلك في إطار الرد على الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حيث تقوم الحكومة بالرصد المستمر لأي شائعات يتم تداولها، ثم تتواصل مع الجهات المعنية وترد على تلك الأنباء في بيانات رسمية.

سعر كيلو الأرز اليوم بالمنافذ التموينية والأسواق

وكان قد تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار الأرز التمويني نتيجة انخفاض النسبة المعروضة، وعلى الفور قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، والتي قامت بنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان أن سعر كيلو الأرز اليوم بالمنافذ التموينية والأسواق هو 8 جنيه، والأسعار مستقرة ولم ينتج أي تغيرات على أسعار الأرز، كما أكدت وزارة التموين على وجود مخزون استيراتيجي، وأضافت أنه يوجد حملات تفتيشية بشكل دوري على كافة الأسواق لرصد ومنع أي تلاعبات أو احتكار للسلع.

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كما ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل االإعلام بتحري الدقة فيما يتم تداوله أو نشره، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى البلبلة وإثارة الرأي العام.