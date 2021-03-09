بطلة واقعة متحرش المعادى : لم أفكر لحظة فى التراجع عن إنقاذ الطفلة

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن الطفلة عاشت حالة من الرعب وهو ما استحوذ على تفكيرها خلال الثوان التى شاهدته فيها.

وأوضحت أن المتهم نفى أمامها الاعتداء على الطفلة جنسيا عندما واجهته، مؤكدة أنها تخيلت ابنتها فى موقف التحرش فسارعت لمواجهته المتحرش، مؤكدة أنها لم تفكر لحظة فى التراجع عن إنقاذ الطفلة.