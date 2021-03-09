جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن الطفلة عاشت حالة من الرعب وهو ما استحوذ على تفكيرها خلال الثوان التى شاهدته فيها.
وأوضحت أن المتهم نفى أمامها الاعتداء على الطفلة جنسيا عندما واجهته، مؤكدة أنها تخيلت ابنتها فى موقف التحرش فسارعت لمواجهته المتحرش، مؤكدة أنها لم تفكر لحظة فى التراجع عن إنقاذ الطفلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلة واقعة متحرش المعادى : لم أفكر لحظة فى التراجع عن إنقاذ الطفلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.