القومى للمرأة يشيد بإضاءة محكمتى عابدين ومصر الجديدة احتفالًا بيوم المرأة

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل لإصداره توجيهات بإضاءة محكمتى عابدين ومصر الجديدة باللون الأرجوانى احتفالًا باليوم العالمى للمرأة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بهذه اللفتة من جانب وزارة العدل واهتمامها بالمشاركة فى الاحتفالات بيوم المرأة العالمى، مؤكدة أن هذه اللفتة تعكس مدى دعم الوزارة واحترامها لدور المرأة وجهودها. يذكر أن العالم يحتفل يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة والذى جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945.

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