فيديوجراف .. كيف تحتفل جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - يجسد اليوم أسمى معانى العطاء والإخلاص لأبناء مصر الأوفياء، وتحيى الجمعية ذكرى دفاع الشهداء عن أمن وسلامة الوطن. تقدم القوات المسلحة كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء، وترعى مصابى العمليات الحربية صحيا ورياضيا واجتماعيا وفنيا.

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