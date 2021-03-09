السيسى : لسنا ضد مصلحة إثيوبيا وتفاوضنا ليس بلا نهاية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا فى السودان، مشيرًا إلى حرص مصر على التفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف السيسى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا فى إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة، مضيفاً:"إحنا دايما كلامنا هادى ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر بكتير من أى سبب من أسباب الخلاف".

وشدد الرئيس على أننا مصرون على أن نستمر فى تفاوضنا، "وتفاوضنا طبعاً مش بلا نهاية.. لا، إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقى الكل رابح".