السيسى : جيشنا من أقوى جيوش المنطقة لكن استخدامنا للقوة متوازن ورشيد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر لديها قوات مسلحة تعد من أقوى الجيوش فى المنطقة كلها، ولكن استخدامنا للقوة دائما متوازن ورشيد ويهدف لحماية أمننا القومى وحدودنا واستقرار الدولة المصرية.





وأضاف السيسى خلال اللقاء مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة اليوم، أن رسم الخط الأحمر فى ليبيا هدفه وضع نهاية للصراع بين الأشقاء فى ليبيا، "ونتمنى وجود نهايات لكافة الصراعات فى المنطقة كلها".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن النتائج التى تحققت على ذلك طيبة، وهو ما نراه الآن من مناقشة مجلس النواب الليبى لوائح وأسماء الحكومة الليبية الجديدة والتى ستقوم خلال فترة عملها بإعادة ضبط الموقف فى ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا والإعداد لمرحلة الانتخابات التى تسلم فيها السلطة إلى رئيس منتخب بإرادة الشعب الليبى ويسطر بذلك نهاية فصل من الصراعات استمرت أكثر من 10 سنوات.

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر تدعم الإصلاحات الليبية، مؤكدا أن الأمن القومى الليبى من أمن مصر واستقرار ليبيا يعنى استقرار مصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه تم رصد 500 إلى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لإعادة تنمية الريف المصرى وتغيير وتحسين حياة المواطنين، وأضاف الرئيس أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يتم تنفيذه فى 10 إلى 15 سنة.

ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى المصريين، قائلا: "بمعدلات النمو السكانى الموجودة حاليا مش هنقدر، بنتكلم عن مليون إنسان عايزين فرص عمل كل سنة، إزاى هنشغل مليون كل سنة، مفيش حل غير تنظيم النسل فى مصر، عايزين تحققوا مستقبل يبقى محتاجين نثبت نمو السكان عند 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل".