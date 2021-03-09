الرئيس السيسي: أمن الخليج منهج واستراتيجية وثوابت سياسة مصر الخارجية 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب فى كل فرصة ومناسبة، "فمصر تسعى لذلك" .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسى إن سياسة مصر هى سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء متفقين أو مختلفين معهم، وهذا هو النهج المصرى خلال الوقت الحالي وتلك المرحلة.

ووجه الرئيس السيسى الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء فى الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية فى ظرف من أصعب الظروف التى مرت بها مصر خلال العصر الحديث، مضيفًا: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومى المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

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