تعرف الآن على مصاريف استخراج رخصة القيادة وكافة الأوراق المطلوبة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث يقبل الكثيرون من المواطنين لإدارة المرور التابعين لها، للسؤال عن مصاريف استخراج رخصة القيادة، دون العلم بالمصاريف المالية ىالشروط والأوراق المطلوبة، وفى السطور التالية نستعرض لكم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة والتكلفة المالية. الأوراق المطلوبة: يقدم المواطن أصل البطاقة الشخصية، ويجوز تقديم جواز السفر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

طلب نموذج 256 مرور، وهو نموذج لطلب إستخراج رخصة قيادة وتقديمه إلى الجهات المختصة.

تقديم أوراق اللياقة الطبية من خلال استخراج شهادتين من أي مشفي حكومي، باطني وعيون، كما يمكن حاليا عملهما بوحدة المرور التابع لها.

ثم تقديم عدد 4 صور مقاس 4 في 6 حديثة.

كذلك تقديم صورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على اصل المؤهل.

كما يشترط عدم رسوب المتقدم في الاختبار الفني طبقا لقانون المرور في مصر.

كذلك يجب احضار شهادة تحتوي على المخالفات المرورية في حالة التجديد فقط. أما فيما يختص بمصاريف استخراج رخصة القيادة فهي كالتالي : رسوم الكشف الطبي وكذلك فصيلة الدم وتقدر ب 285 جنيه مصري.

كذلك رسوم ضريبية 615 جنيها، شاملة كلا من رسوم تنمية موارد الدولة، وكذلك التأمين.

كذلك نموذح 256 لطلب الرخصة يقدر بـ 6.5 جنيه مصري.

أيضاً نموذج اختبار إشارات يقدر بـ 10 جنيهات.

كذلك ملف وحافظة تقدر بـ 35 جنيها.

طابع شرطة يقدر بـ 15 جنيها.

إستمارة بيانات تقدر بـ105 جنيهات. وبذلك يكون القيمة الاجمالية 1070 جنيه مصري تقريبًا.

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