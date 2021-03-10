مطران المنوفية : حسابات المطرانية على فيسبوك مزورة

جدة - نرمين السيد - قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية إنه لا يوجد أى حساب له أو للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مطلقا.



جدة - نرمين السيد - قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية إنه لا يوجد أى حساب له أو للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مطلقا. وأكد فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أن أية حسابات تحمل اسمه أو اسم المطرانية مزورة، ولا يجب الالتفات لما ينشر عليها.

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