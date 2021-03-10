«الوطنية للتدريب» تشكر مدبولى ومعيط لمتابعتهما مستحقاتها المالية

جدة - نرمين السيد - أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص الشكر، لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية دكتور محمد معيط، على اهتمامهما بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية.





وثمنت الأكاديمية، عبر بيان عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها 300 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وكذا صرف 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية فى أغسطس 2017، خلال العام المالى 2019/2020، وحتى العام المالى الحالى 2020/2021. وأكدت الأكاديمية بأنه قد تم صرف كامل المبالغ المذكورة والمطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مبان الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمبانى التعليمية الخلاقة والمبدعة بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية لنوع وجودة وفاعلية العملية التدريبية وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المضطردة الواردة إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطنى واستكمال التكليفات الواردة إليها والبرامج والمبادرات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الاستثمار فى العنصر البشرى والمساهمة فى بناء الإنسان المصرى ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.

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