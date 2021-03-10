صور .. محافظ كفر الشيخ يسلم الطبيب محمود قنبير شقة بإيجار جنيه فى الشهر

جدة - نرمين السيد - استقبل جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور البطل محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره أثناء ممارسته لعمله بمستشفى عزل مصابى كورونا بـ بلطيم، حيث سلمه عقد الوحدة السكنية التى خصصت له بأجر رمزى قيمته جنيه فقط، لمدة 25 سنة، وتم سداد القيمة الإيجارية كاملة من قبل المحافظة، كما سيتم فرشها من خلال المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهرى له.





حضر اللقاء، مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل، والدكتور محمد قنيبر، ابن عم الطبيب وفى تصريحات له، قال محافظ كفر الشيخ، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لـ أيقونة الطب الدكتورمحمود قنبير يعد تكريما لكل الأطقم الطبية التى تواجه فيروس كورونا ببسالة وشجاعة، مؤكدا أن الطبيب البطل نموذج من النماذج المصرية الفريدة التى تضحى بنفسها فى سبيل علاج المرضى. من جانبه، أكد الدكتور محمود سامى قنيبر، أنه سعيد بتكريم الرئيس السيسى له، أمس خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بـ يوم الشهيد، مؤكدا أن التكريم رفع من روحه المعنوية، وزاده ثقة فى نفسه، مشيراً إلى أن الدولة تقدر أبنائها وترعاهم، وتثمن جهودهم، مشددا على أن ما قام به عمل وطنى يفعله الكثيرون من أبناء هذا الوطن الطيب. جدير بالذكر، أن الطبيب البطل محمود سامى قنبير شارك متطوعاً فى الصفوف الأولى من الأطقم الطبية خلال الجائحة الأولى لـ فيروس كورونا، ونظراً لعمله لمدة أسبوع ولعدة ساعات متواصلة أصيب بالإجهاد، وفقد بصره.

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