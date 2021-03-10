فيديو .. مصطفى الفقى : زيارة الرئيس الأخيرة إلى السودان حققت نجاحا مثمرا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن العلاقات القوية بين مصر والسودان تعد ركيزة كبيرة للأمن الاستراتيجيى لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن كلا منهما أمن قومى للآخر.

وأضاف الفقى أن الرئيس السيسى حقق نجاحا واضحًا فى زيارته الأخيرة إلى السودان وبشهادة الساسة السودانيين الذين أدلوا بآرائهم فى هذا الشأن.