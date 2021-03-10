طقس الأربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة لـ الأتربة .. القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة سترتفع على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية عن الأمس، لافتين إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

الطقس اليوم

وعن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 15

الإسكندرية 30 17

وادى النطرون 32 16

طنطا 32 15

شبين الكوم 33 15

دمنهور 32 15

بلطيم 32 16

مطروح 27 16

السلوم 25 15

سيوة 33 14

بورسعيد 31 14

دمياط 31 14

الزقازيق 33 15

المنصورة 32 15

الاسماعيلية 34 15

السويس 32 14

العريش 32 14

رفح 31 14

رأس سدر 30 16

نخل 34 13

نويبع 32 20

طابا 31 16

كاترين 25 11

الطور 31 16

شرم الشيخ 33 17

الغردقة 33 17

مرسى علم 29 16

الفيوم 34 14

بنى سويف 34 14

المنيا 34 14

أسيوط 34 15

سوهاج 34 15

قنا 35 15

الأقصر 35 15

أسوان 35 16

ادفو 35 16

أبوسمبل 34 16

الوادى الجديد 33 15

شلاتين 30 18

حلايب 27 18