التموين : صرف 50% من مقررات مارس لـ أصحاب البطاقات

وأكدت أنه تم صرف نحو 50% من مقررات شهر مارس الجارى، حتى الآن، حيث تُصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
وكانت وزارة التموين، قد أعلنت عن صرف هيئة السلع التموينية التابعة لها 245 مليون جنيه لبدالى التموين وأصحاب منافذ "جمعيتى" عن قيمة ما صُرِفَ من فارق نقاط الخبز.
وقالت إنه تم صرف المستحقات لمنافذ "جمعيتى" وبدالى التموين قبل الموعد المحدد بـ10 أيام، كما أفادت باستمرار صرف تلك المستحقات للمنافذ البالغ عددها حوالى 40 ألفًا، وانتظام صرف مستحقات أصحاب المخابز.
وأضافت، أن الدولة تدعم السلع التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه فى السنة، بمتوسط شهرى يبلغ ثلاثة مليارات جنيه، لتوفير جميع متطلبات المواطنين من السلع التموينية التى يصل عددها إلى 28، أو السلع الحرة التى تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقا لاحتياجات المواطن فى المنطقة التى يعيش فيها.
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