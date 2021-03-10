فيديو .. أستاذ أورام : مبادرة الرئيس لصحة المرأة تهتم كثيرا بـ هذا المرض

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا البرنامج يهتم خصيصا بهذا النوع من الأورام كونه الأكثر شيوعا بين النساء، كما أن أكثر أسباب الوفيات جراء السرطان هى فى السيدات.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى تشخيص هذا المرض فى مراحل متأخرة، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، تم توسيع نشاطها للاطمئنان على صحة المرأة بشكل عام بدلا من أن تقتصر على الكشف المبكر عن سرطان الثدى فقط.
وأكد أن كل سيدة تستطيع أن تتوجه السيدة إلى المراكز والمستشفيات والوحدات الصحية المشاركة فى المبادرة، وسيتم إجراء الفحوص اللازمة، كما ستتلقى توعية بشأن سرطان الثدى وعن الصحة الإنجابية.
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