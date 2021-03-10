انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 مارس عقب قرارات الحكومة الأخيرة وأسعار الكتاكيت الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، حيث وقعت تغيرات فس أسعار الفراخ ببورصة الدواجن عقب القرارات الحكومية الأخيرة بفتح باب التصدير للكتاكيت والبيض، وذلك لدولت ليبيا الشقيقة وغانا، ولا شك أن التحركات في صالح المربين وأصحاب مزارع الدواجن.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 عقب قرارات الحكومة الأخيرة

حيث تكبد أصحاب المزارع خسائر فادحة في أغسطس من العام الماضي 2020، والذي شهدت انخفاض أسعار الدواجن إلى أدنى مستوى لها، ووصول سع الكيلو إلى 18 جنيه، وذلك بالرغم من الإرتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وجاءت هذه الأسعار المتدنية تزامناً مع الموجة الأولى لكورونا، وتوقف أحد أهم أسواق الدواجن وهي الفنادق السياحية، بالإضافة إلى القرارات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت منعاً لانتشار الفيروس.

وحول سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن فقد جاءت على النحو التالي:

وفي سياق متصل فقد ارتفعت سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شكة السقا للتسويق الداجني، كما ارتفعت أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي والهجين والفيومي وكذلك أسعار كتاكيت البط المسكوفي والمولر، وجاء الأسعار اليوم ببورصة السقا للدواجن كالآتي: