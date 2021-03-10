أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 10 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبرج بتاريخ 4-12-2020، وفى القاهرة بتاريخ 13-12-2020، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب.

القاهرة

يطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الإفريقية التدريبى لــ 100 سيدة إفريقية من القيادات فى المناصب الادارية العليا، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المنوط بدعم جهود الدول الإفريقية فى تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج، ومؤسسة "جيمناى إفريقيا"، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 10 مارس الجارى وحتى 28 من الشهر ذاته.

القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 44 رحلة جوية إلى العديد من مدن العالم، لنقل أكثر من 3647 راكبا منها 29 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوى.

سرت

يقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة تشكيلته الحكومية المكتملة إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة، وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.

مرسى مطروح

يعقد وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان – فى اختتام زيارته لواحة سيوة – لقاءات مع التنفيذيين والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وذوى الإعاقة مع قيام وحدات الشكاوى بالمجلس بلقاء المواطنين والاستماع إليهم.

الإسكندرية

تفتتح الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤتمر "مصر تتغير"، الذى تعقده مكتبة الإسكندرية، ويتناول مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية.

القاهرة

يواجه فريق بيراميدز نظيره نكانا الزامبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم وذلك على ملعب الدفاع الجوى.

الإسكندرية

يلتقى فريقا الأهلى والإسماعيلى على استاد الجيش ببرج العرب فى إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى العام.

باريس

يستضيف نادى باريس سان جيرمان منافسة الكتالونى نادى برشلونة الإسبانى على ملعب حديقة الأمراء فى مباراة الإياب لدور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.