مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-3-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 10-3-2021 عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها موقعة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا ومباراة ليفربول ولايبزيج. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ليفربول × لايبزيج – الساعة 10 مساءً - bein sports Premium 2 باريس سان جيرمان × برشلونة – الساعة 10 مساءً - bein sports Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مانشستر سيتي × ساوثهامتون – الساعة 8 مساءً - bein sports Premium 2 مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساءً - beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مارسيليا × رين– الساعة 8 مساءً - beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة الباطن× الفتح – الساعة 2:30 مساءً - KSA Sports 1 HD القادسية × العين – الساعة 5:25 مساءً - KSA Sports 2 HD التعاون × أبها – الساعة 5:50 مساءً - KSA Sports 3 HD الفيصلي × الرائد – الساعة 7:15 مساءً - KSA Sports 4 HD الاتحاد × الشباب – الساعة 7:45 مساءً - KSA Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري التونسي الترجي× اتحاد بن قردان– الساعة 5 مساء مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية إنييمبا × الأهلي بنغازي – الساعة 3 مساءً - beIN Sports HD 3 النادي الصفاقسي × ساليتاس – الساعة 3 مساءً - beIN Sports HD 4 الرجاء الرياضي × نامونجو – الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD 4 النجم الساحلي × جراف دي داكار – الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD 3 بيراميدز × نكانا – الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD 1 وفاق رياضي سطيف × اورلاندو بيراتس – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 4 شبيبة القبائل × كوتون سبورت – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 1 نهضة بركان × نابسا الزامبي - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 3 الدوري المصري - الجولة 12 الإسماعيلي - الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية On Time Sports HD 1

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