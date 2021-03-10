الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء . ويوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلي 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر العظمي الصغري القاهرة 33 15 الإسكندرية 30 17 وادي النطرون 32 16 طنطا 32 15 شبين الكوم 33 15 دمنهور 32 15 بلطيم 32 16 مطروح 27 16 السلوم 25 15 سيوة 33 14 بورسعيد 31 14 دمياط 31 14 الزقازيق 33 15 المنصورة 32 15 الاسماعيلية 34 15 السويس 32 14 العريش 32 14 رفح 31 14 رأس سدر 30 16 نخل 34 13 نويبع 32 20 طابا 31 16 كاترين 25 11 الطور 31 16 شرم الشيخ 33 17 الغردقة 33 17 مرسي علم 29 16 الفيوم 34 14 بني سويف 34 14 المنيا 34 14 أسيوط 34 15 سوهاج 34 15 قنا 35 15 الأقصر 35 15 أسوان 35 16 ادفو 35 16 أبوسمبل 34 16 الوادي الجديد 33 15 شلاتين 30 18 أبو رماد 29 16 حلايب 27 18 رأس حدربة 28 17

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