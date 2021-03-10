بماذا يحلم المصريون؟ مشروع مشترك بين مركز المعلومات والقومى للبحوث

يعتمد البروتوكول على تأسيس فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع الخطط وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة، إذ يسعى المركزان فى الوقت الراهن إلى إعادة تنفيذ مشروع بحثى مشترك تحت عنوان "بماذا يحلم المصريون؟"، والذى سبق ونُفذ منذ أكثر من عشر سنوات وصدر عنه كتاب مشترك فى عام 2010.
يهدف المشروع إلى التعرف على تطلعات المصريين نحو المستقبل، وكيفية تحقيق تلك التطلعات فى إطار دوائر الحلم الثلاث "الذات والأسرة والوطن"، إيمانًا من الطرفين بأهمية هذا المشروع البحثى وأولويته السياسية والمجتمعية.
ومن المقرر أن يسهم مركز المعلومات فى عملية التحول الرقمى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات وفق السياسات المتبعة لدى الطرفين، كما سينشر معلومات الوزراء الأبحاث والدراسات الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على المواقع الإلكترونية الخاصة به، فى إطار من الاستعانة بالخدمات والخبرات الاستشارية المقدمة من مركز البحوث الجنائية.
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