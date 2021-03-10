رئيس البرلمان العربى يترأس وفدا للمشاركة فى المؤتمر الدولى لحوار الأديان

جدة - نرمين السيد - ويشارك البرلمان العربى بوفد برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان فى المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان حوار الأديان والثقافات، والمقرر عقده بالقاهرة يومى 13 و14 مارس 2021م، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.

وفى هذا السياق، أكد رئيس البرلمان العربى أهمية هذا المؤتمر والذى يأتى استجابةً للدعوة التى أطلقها وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تدشين حوار دولى يرسخ لسياسة الحوار الإنسانى، مضيفا أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة وعدم التعدى على خصوصيتها تحت أى مسمى، معربا عن ثقته التامة فى أن المحاور الثرية التى تشملها جلسات هذا المؤتمر ستجعل منه نقطة تحول مهمة فى التأكيد على قيمة الحوار بين الأديان والثقافات، والبناء على القواسم الإنسانية المشتركة لتعزيز لغة الحوار وتطويره بشكل دائم.

ومن المقرر أن يشارك فى هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة، دينية وسياسية وإعلامية، كما سيناقش المؤتمر فى جلساته عددا هاماً من المحاور، يأتى فى مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، وكذلك دور الحوار فى احترام المشترك الإنسانى وخصوصية الآخر دينيا وثقافيا، وأثر الحوار البنَّاء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى، وعوامل نجاح الحوار.