تاريخ عمل الميرون الذى أخرج يوسف شاهين فيلمًا عنه

جدة - نرمين السيد - وعن تاريخ عمل الميرون فى الكنيسة القبطية كتب الباحث الكبير ماجد كامل دراسة مهمة قال فيها إن المرة الأولى لعمل الميرون، كانت فى عهد البابا أثناسيوس الرسولى البطريرك ال"20"، وكلمة "ميرون" كلمة يونانية معناها "طيب" أو "عطر"، والخميرة الأولى لهذا الميرون هى الحنوط التى وضعت على جسد السيد المسيح عند تكفينه (يوحنا 19 : 39، 40).

وأُضيفت إليها مجموعة من الزيوت والمواد العطرية وصل مجموعها إلى حوالى 27 نوعا من أجود الزيوت والنباتات العطرية، ووردت هذه الكلمة فى الكتاب المقدس أكثر من عشرين مرة، والميرون هو السر الثانى الذى يناله الإنسان المسيحى بعد المعمودية مباشرة.

وفيه يدهن جسد المؤمن فى جميع مفاصله ب36 مسحة (ولقد ذكرت العالمة الإنجليزية آنا رويز فى كتابها "روح مصر القديمة " أن الأطباء المصريين القدماء قسموا جسد الإنسان إلى 36 قسمًا، كل منها يحكمه عفريت معين، وعندما يهاجم العفريت المريض، يرتل الطبيب أدعية وتعويذات معينة أثناء إعداد الدواء حتى يطرد العفريت.

الكتاب المذكور ترجمة إكرام يوسف، المشروع القومى للترجمة، الكتاب رقم (965، ص 293).

كما يستعمل الميرون فى تدشين الكنائس بكل مشتملاتها من الحوائط والأيقونات وجميع أدوات الهيكل وجرن المعمودية، كما يسكب جزء منه فى مياه المعمودية من أجل تكريسها وتقديسها.

وكما ذكرت فى المقدمة، فإن الأصول الأولى لهذا الدهن ترجع إلى الحنوط والأطياب التى سكبت على جسد السيد المسيح (يوحنا 19 : 39 و40) ورصد ماجد كامل المرات السابقة لعمل الميرون ولخصها كالتالى:

1- عندما جاء مارمرقس الرسول للتبشير بالمسيحية فى مصر عام 61م أحضر معه كمية من هذا الميرون، وأستمر البطاركة الأقباط يستعملون هذا الزيت.

2 - عصر البابا أثناسيوس الرسولى (326- 373) البطريرك رقم 20، عمل طبخة جديدة فى مدينة الإسكندرية عام 340م.

3- جاءت المرة الثالثة لعمل الميرون فى عهد البابا ثاؤفيلس (384- 412 م) البطريرك رقم 23، وتم عمله فى مدينة الإسكندرية حوالى عام 400 م.

واستمر البطاركة الأقباط يستعملون هذا الميرون.

4- عصر البابا مقار الأول (931- 951م) البطريرك رقم 59 من بطاركة الكنيسة القبطية الآرثوذكسية، وتم طبخه وتقديسه لأول مرة فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون، عام 940م.

5- ثم طبخه خليفته البابا ثيؤفانيوس (951- 956م) البطريرك رقم 60 وقدسه فى دير القديس أبو مقار للمرة الثانية فى تاريخ الدير.

6- ثم تم عمل طبخة جديدة فى عصر البابا مينا الثانى (956- 976م) البطريرك رقم 61 فى دير القديس أبو مقار، نحو عام 970م.

7- جاءت المرة السابعة فى عصر البابا آبرام بن زرعة السريانى (976- 979م) البطريرك 62، وتم طبخه لأول مرة فى مدينة القاهرة وتحديدًا فى الكنيسة المعلقة بمصر القديمة (المقر الرسمى للكرسى البابوى فى ذلك الوقت).

8- وفى عهد البابا كيرلس الثانى (1087- 1092) البطريرك رقم 67، وقام بطبخه مرتين، المرة الأولى فى الكنيسة العلوية الملحقة بكنيسة المعلقة، عام 1080م، بحضور الأنبا يعقوب بطريرك السريان الآرثوذكس فى ذلك الوقت، ثم كرره مرة أخرى فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون.

9- ثم تم طبخه للمرة التاسعة فى عصر البابا مرقس الثالث (1165- 1188) البطريرك رقم 73، عام 1178 فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون.

10- جاءت المرة العاشرة على يد البابا كيرلس الثالث (1234 – 1242م) البطريرك رقم 75، والملقب فى كتب التاريخ ب"ابن لقلق " فى دير القديس أبو مقار عام 1273 م.

11- كانت المرة الحادية عشر فى عصر البابا أثناسيوس الثالث (1250- 1261 م) البطريرك رقم 76، والملقب فى كتب التاريخ ب"ابن كليل"، ولقد تم طبخه مرتين فى عهده، المرة الأولى فى الكنيسة المعلقة عام 1252 م والمرة الثانية فى دير القديس أبو مقار عام 1257 م.

12- جاءت المرة الثانية عشر فى عصر البابا غبريال الثالث (1269- 1271م) البطريرك رقم 77، وتم طبخ الميرون فى كنيسة المعلقة بمصر القديمة.

13- فى عصر البابا يؤانس السابع (1294- 1300م) البطريرك رقم 78، وتم طبخه أيضا فى كنيسة المعلقة بمصر القديمة.

14- فى عهد البابا ثيؤدسيوس الثانى (1294- 1300م) البطريرك رقم 79 من بطاركة الكنيسة القبطية، وتم طبخه فى كنيسة الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة، عام 1299م.

15- فى عهد البابا يؤانس الثامن (1300- 1320) البطريرك رقم 80، وتم طبخ الميرون المقدس وطبخه عام 1305م.

16- فى عهد البابا بنيامين الثانى (1327- 1339) البطريرك رقم 82، وتم طبخه وتقديسه فى دير القديس أبو مقار عام 1330 م.

17- فى عهد البابا بطرس الخامس (1340- 1349) البطريرك رقم 83، وتم عمله مرتين فى عهده، المرة الأولى كانت فى عام 1340م، والمرة الثانية عام 1346، وفى المرتيبن تم طبخهما فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون.

18- فى عهد البابا يؤانس العاشر (1364- 1370) البطريرك رقم 85، عام 1396م، وتم طبخه فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون.

19- فى عهد البابا غبريال الرابع (1370- 1378) البطريرك رقم 86 من بطاركة الكنيسة القبطية، عام 1374م، وتم عمله وطبخه فى دير القديس أبو مقار بوادى النطرون.

20- فى عهد البابا يؤانس الحادى عشر (1428- 1453) البطريركرقم 89، عام 1430م، وتم الطبخ والتقديس فى كنيسة الشهيد أبو سيفبن بمصر القديمة، وقد حضر صلوات الطبخ والتقديس اغناطيوس التاسع مار باسيليوس بهنام بطريرك السريان الآرثوذكس فى ذلك الوقت.

21- فى عهد البابا متاؤس الثانى (1453- 1466م) البطريرك رقم 90، وتم عمل الميرون وتقديسه فى كنيسة العذراء حارة زويلة (المقر الرسمى للكرسى البطريركى فى ذلك الوقت)، عام 1458م.

22- فى عهد البابا يؤانس السادس عشر (1676- 1718) البطريرك رقم 103، وتم طبخه فى كنيسة السيدة العذراء المغيثة بحارة الروم، عام 1703 .

23- فى عهد البابا يؤانس الثامن عشر (1770 – 1797) البطريرك رقم 107، أيضا فى كنيسة العذراء المغيثة بحارة الروم، عام 1786 م.

24- فى عهد البابا بطرس السابع (1809- 1852) البطريرك رقم 109، وهو المعروف فى كتب التاريخ ب"بطرس الجاولى"، وتمت صناعته وطبخه فى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، عام 1820م.

25- فى عهد البابا يؤانس التاسع عشر (1928- 1942) البطريرك رقم 113، وتم طبخه فى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، عام 1930، ثم قام بطبخه مرة أخرى خصيصا لكنيسة أثيوبيا، بحضور الأنبا كيرلس مطران أثيوبيا فى ذلك الوقت (وللعلم هو آخر مطران قبطى لأثيوبيا، حيث قام بعد ذلك البابا يوساب الثانى برسامة مطارنة أثيوبيون بعد وفاة الأنبا كيرلس عام 1951) وتم طبخ الميرون للأثيوبيا عام 1931، وأخذه الأنبا كيرلس معه لأثيوبيا يوم 19/5/ 1931.

26- فى عهد البابا كيرلس السادس (1959- 1971) البطريرك رقم 116، وتم طبخ الميرون وتقديسه فى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، عام 1967، ( والجدير بالذكر أن المخرج الراحل الكبير الأستاذ يوسف شاهين قام بإخراج فيلم وثائقى بالغ الأهمية عن هذا الحدث بعنوان "الميرون " ومازال التلفزيون المصرى يعرض بعض لقطات منه حتى الآن).

ونصل الى عهد البابا شنودة الثالث (1971- 2012) البطريرك رقم 117، ففى عهده وحده تم عمل وطبخ الميرون ست مرات، وكانت فى التواريخ الآتية:

27- المرة الأولى فى عهد البابا شنودة الثالث كانت فى عام 1981 ، وكانت فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور 48 أسقفا من أساقفة المجمع المقدس.

28- المرة الثانية فى عهد قداسته كانت فى عام 1987، فى دير الانبا بيشوى وبحضور 48 أسقفا من أساقفة المجمع المقدس .

29- المرة الثالثة فى عهد قداسته جاءت فى عام 1993، فى دير الانبا بيشوى وبحضور 58 أسقفا من أساقفة المجمع المقدس

30- المرة الرابعة كانت فى عام 1995، وكانت فى دير الأنبا بيشوى وبحضور 43 أسقفا من أساقفة المجمع المقدس.

31- المرة الخامسة لعمل الميرون فى عهد البابا شنودة الثالث، كانت فى شهر أبريل عام 2005، ولا أذكر عدد الأساقفة الحاضرين.

32- المرة السادسة والأخيرة فى عهد البابا شنودة الثالث كانت فى عام 2008، وكانت فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ولا أذكر عدد الأساقفة الحاضرين.

ويمكن إضافة مرة سابعة عملت خصيصا للكنيسة الاريترية فى عام 2004، وتمت صناعتها بأريتريا .

ولقد تكرر عمل الميرون مرتين فى عهد 5 من الأباء البطاركة هم:-

1ـ البابا كيرلس الثانى البطريرك رقم 67

2- البابا أثناسيوس الثانى البطريرك رقم 76

3- البابا يؤانس الثامن البطريرك رقم 80

4- البابا بطرس الخامس البطريرك رقم 83

5- البابا يؤانس التاسع عشر البطريرك رقم 113

فيكون المجموع الكلى لعمل الميرون هو 39 مرة، وسوف يقوم البابا تاوضروس الثانى بعمله للمرة رقم 40.

كما تكرر عمله فى كنيسة الإسكندرية مرتين، وفى دير أبو مقار 13 مرة، وفى الكنيسة المعلقة 6 مرات وكنيسة أبو سيفين مرتين وكنيسة العذراء حارة زوية مرة واحدة، وكنيسة العذراء حارة الروم 3 مرات، والكنيسة المرقسية بكلوت بك 4 مرات، ودير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون 7 مرات .