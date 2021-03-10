القوى العاملة: تعيين 532 شابا منهم 7 من ذوى القدرات بقنا

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 229 ألفا و500 جنيه، لـ93 عاملا، وصرف 139 ألفا و28 جنيها للرعاية الصحية لـ 614 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ368 ألفا و528 جنيها لـ707 عمال من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 440 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 9 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 157 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار "كوفيد- 19"، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.
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