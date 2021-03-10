لا تضاف للمجموع.. التعليم تعلن مواعيد اختبارات 3 مواد للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد انعقاد امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع لطلاب الصف الثالث الإعدادى على مستوى الإدارة التعليمية وهى "التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية.





وأشارت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الامتحانات ستعقد فى المواعيد التالية: مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو 2021. مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021. مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021. وأوضحت "التربية والتعليم" فى بيانها أن معلمو المدرسة يتولون تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات، فيما تتولى المديرية التعليمية إعداد الجدول الخاص بالمواد التى تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات. أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة، وذلك وفقا لما أوضحه البيان.

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