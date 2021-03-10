أخبار مصرية

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

0 نشر
رانيا ربيع 2021-03-10 10:25 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منذ قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع مجلس الوزراء عددًا من الملفات، فضلاً عن متابعة أداء الوزارات خلال الموضوعات التى تفرضها الأحداث الجارية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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