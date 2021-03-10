القوى العاملة : تعيين 532 شاباً منهم 7 من ذوى القدرات بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 532 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 7 من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1991 شاباً ، فضلا عن استخراج 671 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 229 ألفاً و 500 جنيه ، لـ 93 عاملاً ، وصرف 139 ألفاً و 28 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 614 عاملا ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 368 ألفاً و 528 جنيها لـ 707 عمال من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 440 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 9 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل 5 شكاوي منها للقضاء ، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 157 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .