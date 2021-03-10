القوي العاملة : تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي المستحقات المتأخرة لورثة العامل "عادل.ي.ر.ح" والذى كان يعمل بإحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض ، وبلغت 38 ألفا و888 ريال سعودي، أى ما يوازي 161 ألفا و385 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى إحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه قام بالتواصل مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفى وديا والتى أبدت موافقتها على التسوية وبلغ إجماليها 38888 ريال ، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويله إلى ورثة المتوفى بمصر وتم تسليم مخالصة بمستحقات العامل لدى الشركة لمكتب التمثيل العمالي بالرياض.