وزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

يهنئ معالي وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بذكرى الإسراء والمعراج ، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان .
وقد أرسل معالي الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، وإلى كل من : سيادة الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ومعالي أ.د/ حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، ومعالي المستشار /عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظهم الله جميعًا.
سائلاً الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين
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