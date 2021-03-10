صور.. توقيع عقد لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات ببورسعيد والإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - ووقع على ملحق العقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظتين والشركة.

وقال محمود شعراوى، أن هذا الملحق الخاص بالعقد يأتى تفعيلا للبرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتا الى ان هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات فى تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد شعراوى على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كل المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.

ووجه محمود شعراوى، بتقديم الشركة لمقترح لعمليات الجمع والنقل مما يساهم فى رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقاً للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا لملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها تماشيا مع كل أعمال التطوير، لافتا إلى الحرص على التخلص الآمن والصحى من كل المخلفات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى تقديم كل الدعم للمسؤولين عن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل فى التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.

وأضاف المحافظ بأنه يجرى تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أى ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن استثمارات المصنع تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطى إنتاج أحدهما للمخلفات الصلبة والثانى للمخلفات العضوية، مؤكدا ان تشغيل المصنع انهى مشكلة النظافة بالمحافظة، بصورة كبيرة إذ يستوعب يوميا 500 طن من المخلفات الصلبة والعضوية ، كما إن الغرض من إنشاء المصنع هو توفير بيئة صحية مناسبة ومنع حرق المخلفات نهائيا، مشيرا إلى أن هناك خط لإنتاج الوقود البديل من المخلفات.

وقال شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والشركة مكونة من مشرف المصنع المعين أو ما ينوب عنه ومدير المصنع وعضو مالى لمراجعة وإعتماد كمية المخلفات اليومية التى تم توريدها للمصنع طبقا لبوالص الميزان وتسليم صورة منها.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول ينص على ألزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلى المقلب المحكوم المجاور للمصنع، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.

كما أكد المحافظ تذليل كل عقبات المرحلة الأولى من تطوير المنظومة والتخلص الآمن من القمامة.

وأوصى محافظ الإسماعيلية جميع الوحدات المحلية بإرسال مخلفات القمامة إلى المصنع ولا يتم التفريغ بأى من الأماكن العشوائية وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات وإعادة تدويرها والحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة العامة واستعادة المظهر الجمالى للمحافظة.

وأوضح المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات عن تقدير الشركة العميق لجهود ودعم محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين وأن الشركة تفخر بما تقوم به فى مجال المعالجة والتدوير والتخلص الأمن لما فيه من تأثيرات إيجابية على الوضع البيئى بالمحافظتين، كما تتطلع الشركة بمزيد من التعاون مع الدولة فى مجال إدارة المخلفات فى ظل الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها الدولة.