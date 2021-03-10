جدة - نرمين السيد - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم 10 مارس الجارى، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.





وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزراء الخارجية يناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قُدمًا بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما سيُجرى الوزير شكرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشارِكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى إلى فرنسا للمشاركة فى اجتماع وزارى حول عملية السلام بالشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.