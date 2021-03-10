وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج: حفظ الله مصر

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله "عز وجل" أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصرى كله، وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.





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