بتكلفة 56 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحى بالفرستق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع الصرف الصحى بمنصورية الفرستق وكفر الباجة بمركز كفر الزيات بتكلفة 56 مليون جنيه، بحضور محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حيث وجه محافظ الغربية بأهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بأقصى كفاءة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه -فى بيان- التوسعات التى تتم بمحطة مياه كفر الزيات والمقامة على مساحة 29 ألف متر والتى تم توسعتها بتكلفة قدرها 151 مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة المحطة التى تخدم أهالى كفر الزيات، والدلجمون وإبيار.

من جانبه صرح المهندس عبد السلام، نائب رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالغربية، بأن مشروع الصرف الصحى بقريتى منصورية الفرستق وكفر الباجة يخدم 15 ألفًا و500 نسمة، وتم إقامته على مساحة 350 م٢ بطول 16.2 كم شبكة انحدار، وخط طرد رئيسى وفرعى بطول 2.750 كم ويخدم 9 آلاف مواطن بكفر المنصورية و6 آلاف و500 مواطن بقرية كفر الباجة.