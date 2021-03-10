التفتيش الفنى على أعمال البناء يصدر تقريرا عن انهيار عقار أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رأفت عبد العزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن التقرير أوضح، أنه بالمعاينة على الطبيعة للعقار، تبين أن العقار بقرية أولاد بدر مكون من جزءين (جزء أرضى وأول علوى، والجزء الأخير أرضى وأول وثانٍ علوى مبنى بنظام الحوائط الحاملة)، كما تبين أنه تم بناء العقار المنهار بنظام الحوائط الحاملة من الطوب الأحمر والأسمنت والسقف خرسانة مسلحة، كما تم الكشف على الأساسات وقد تبين أنها من الطوب الطفلى، حيث أفاد مالك العقار بوجود بيارة صرف داخل المنزل من الناحية الغربية الجنوبية، وأنه قام بأعمال ترميم بجدران حوائط الدور الأرضى لمعالجة الرشح بالحوائط.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن اللجنة أفادت أنه لا يوجد آثار للشروخ وتنميلات قبل حدوث الانهيار، وأن العقار منشأ من حوالى 15 سنة ولم يصدر له أية تراخيص بناء ولم يتم تحرير محاضر مبان له أو قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وانتهى رأى لجنة مديرية الإسكان بمحافظة أسيوط إلى أن أسباب الانهيار نتيجة تسريب مياه الصرف من البيارة الموجودة داخل المنزل نظرًا لأن مبانى الحوائط الطوب متشبعة بنسبة رطوبة عالية أدت إلى حدوث هبوط بالعقار مما أدى إلى حدوث الانهيار، وزيادة الأحمال بالجزء الجنوبى الغربى حيث تلاحظ وجود آثار تشوينات رمل أعلى سقف الدور الثانى العلوى بعد الانهيار، وقد أوصت اللجنة بإخلاء المنازل المجاورة للموقع إخلاء مؤقتًا وعرض العقارات الملاصقة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه مناسبا نحو رفع الأنقاض للعقار المنهار، والتأكد من وجود بيارة من عدمه.

وأضاف شميس أن اللجنة أكدت أن على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بسرعة عرض العقارات الملاصقة للعقار المنهار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طبقا لأحكام المادة 90من القانون119/2008 ولائحته التنفيذية، مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.