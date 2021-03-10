وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة بيوم الشهيد ويشيد ببطولات وتضحيات أبنائها البواسل

يهنيء معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد , ويشيد ببطولات وتضحيات أبنائها البواسل , سائلا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر ورئيسها العظيم سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية , وأن يحفظ جيشها وشرطتها وسائر أبنائها من كل سوء ومكروه , وأن يجعلها أمنا وأمانا إلى يوم الدين .

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