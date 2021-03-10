جامعة الإسكندرية تحقق تقدما فى تصنيف تايمز للتعليم العالى العالمى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة قد حققت مراكز متقدمة ضمن التصنيف البريطانى Times Higher EducationK لعام 2021، والمعروف اختصارا بـ"THE"، إذ جاءت فى المرتبة 251 – 300 عالميًا فى 5 مجالات مختلفة.





وأضاف قنصوه، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تصنيف تايمز للتعليم العالى العالمى THE للاقتصاديات الناشئة يستخدم 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

ولفت إلى أن التصنيف أعتمد على تجميع مؤشرات الأداء فى خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم)، البحث (الحجم والدخل والسمعة)، الاستشهادات (تأثير البحث)، النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة).

وأشار إلى أنه جرت دراسة تأثير البحث من خلال تسجيل متوسط عدد المرات التى يستشهد فيها علماء العالم بأبحاث الجامعة من خلال فحص البيانات الببليومترية من Elsevier لأكثر من 86 مليون استشهاد من 13.6 مليون بحث فى أكثر من 24000 مجلة أكاديمية مفهرسة والمؤتمرات والكتب وفصول الكتب المنشورة بواسطة قاعدة بيانات Elsevier's Scopus على مدى خمس سنوات.

وأوضح أن جامعات العالم لا تدرج فى هذا التصنيف إذا لم تكن تدرس للطلاب وتعتمد فقط على البحث العلمى، وإن كان ناتجها البحثى أقل من 1000 مقال خلال الفترة 2015 - 2019، و150 بحث فى العام على الأقل، وتستبعد أيضًا إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع فى أحد التخصصات فقط والبالغ عددها 11 تخصص بحثى.