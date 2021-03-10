جدة - نرمين السيد - تمكنت الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى تأسيس البورصة السلعية المصرية لتقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الأمر الذى سينعكس على السعر النهائى للمنتج.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التى سيتم افتتاحها قريبا.

والبورصة السلعية تهدف إلى توفير السلع وضمان وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة تداول السلع من محافظة لأخرى مما يتسبب فى زيادة تكاليف النقل بجانب تعرض جزء من هذه المنتجات للتلف كما يحدث حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- تخفض الأسعار 25%.. البورصة السلعية تنطلق 15 أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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