صور.. غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة بمدينة السادات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 محال و 5 بدرومات مخالفة بعدة مناطق بالمدينة.





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