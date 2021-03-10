وزير التعليم العالى يترأس اجتماع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ فى الكثير من المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، مشيرًا لأهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة لتحقيق أهداف الصندوق.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها. وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمى للابتكار. كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك. ولفت الوزير إلى أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولًا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.

واستعرض المجلس أوراق العمل المقدمة، وقام الدكتور محمد عامر بعرض تقرير عن نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وشمل التقرير بيان بوضع موارد الصندوق، وما تم من إجراءات لمتابعة تحصيلها، ووافق المجلس على استثمار جزء من أموال الصندوق لتنمية موارده ولتعظيم الاستفادة منها فى البرامج المزمع إطلاقها لتحقيق أهدافه. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها. كما ناقش المجلس تشكيل مجموعات عمل لإجراء الدراسات اللازمة تمهيدًا لإطلاق مجموعة من البرامج لتنفيذ أهداف الصندوق تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإطلاقها فى أقرب فرصة، وهذه البرامج تشمل:

- تقديم الدعم الفنى والعلمى لتطوير الأفكار المبتكرة للشباب والنشء للوصول بها للحصول على براءات الاختراع لمنتجات تنافسية ذات مردود اقتصادى. - تقديم منح دراسية للنابغين لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج فى مجالات العلوم والتكنولوجيا فى التخصصات التى تخدم الخطة المستدامة للدولة . - تقديم الدعم اللازم لتمكين المبتكرين من تسجيل أفكارهم الابتكارية كبراءات الاختراع للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لهم. - القيام بالدراسات السوقية ودراسات الجدوى لدعم المبتكرين والمساعدة فى وصولها للجهات المختلفة للاستفادة منها اقتصاديًا. - تنفيذ النماذج الأولية للأفكار المبتكرة ذات الجدوى والمردود الاقتصادى الجيد. - القيام بالشراكة وتأسيس الشركات لتنفيذ البراءات والابتكارات بشكل اقتصادي. - نشر الوعى بثقافة الإبتكار والاختراع. - تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية وإعداد ونشر مواد علمية لنشر الوعى بثقافة الابتكار والاختراع لجذب الشباب والنشء إلى مجالات الابتكار والاختراع . - تقديم الحوافز والجوائز للمبتكرين والنوابغ لتشجيعهم على الإستمرار لتقديم أفكار متميزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يترأس اجتماع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.