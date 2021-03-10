جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، أن الجامعة تعاونت مع جهاز مدينة برج العرب لعمل حارات مخصصة للدراجات بالطرق بين مقرى الجامعة بالمدينة.





وأشار محمود إلى أن ذلك يأتى تطبيقا لمبادئ الاستدامة البيئية وتخفيض التلوث وذلك فى إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.

وأضاف أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تحرص على دعم كل الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية، موضحا ان تلك الحارات لتحفيز الطلاب على ركوب الدراجات وتحفيزهم على الرياضة فضلا عن ان استخدام الدراجات يساهم فى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل عوادم السيارات وأيضا ترشيد استخدام الوقود.

ولفت المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية، إلى الجامعة ستساهم فى توفير دراجات للطلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- حارات للدراجات بطرق الجامعة المصرية اليابانية فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.