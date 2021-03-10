الحكومة تنفى الاتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إنشاء "المركز المصرى للجينوم" كباب خلفى للاتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.





وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء "المركز المصرى للجينوم" كباب خلفى للاتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ إنشاء "المركز المصرى للجينوم" بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة فى علم الجينوم، لإتاحة الفرصة لدراسة العينات محلياً، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وأمان البيانات، وكذلك المعلومات المستنتجة منها.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إعداد خريطة للجينوم البشرى المصرى لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة فى الاستجابة للأوبئة، من خلال تقسيم المرضى وفقاً للعوامل الوراثية، بما يساهم فى التدخل العلاجى والجراحى المبكر عند الحاجة.

وفى السياق ذاته، يعد مشروع الجينوم الأكبر فى تاريخ مصر الحديثة، حيث تم إطلاق المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزاً بحثياً ومؤسسة مجتمع مدنى، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025، ويهدف المشروع لدراسة الجينوم المرجعى لقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، فيما تتمثل عوائد المشروع فى النشر العلمى فى أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلاً عن خلق فرص عمل فى مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم فى مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.