صور.. محافظ الإسماعيلية يتابع رفع أنقاض انهيار منزل بشارع محمد على

جدة - نرمين السيد - حرص شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على متابعة عقار قديم تم انهياره بشارع محمد على بنطاق حى أول، وذلك بمرافقة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والقيادات التتفيذية والأمنية.





وكان قد ورد بلاغ لمحافظة الإسماعيلية فجر اليوم الأربعاء بانهيار عقار قديم بشارع محمد على، وتم توجيه مديرية آمن الإسماعيلية و المرافق من غاز وكهرباء وإسعاف وحماية مدنية لمكان الحدث لأتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال محافظ الإسماعيلية أنه تم رفع 70% من الأنقاض وجار انتشال الجثة المواطن علاء عبداللطيف رمضان ويبلغ من العمر 65 عاما.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من جامعة قناة السويس والإسكان والإدارة الهندسية بحى أول لفحص العقار والعقارات المجاورة وأتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وجه بفصل كافة المرافق وغاز وكهرباء عن العقار.

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