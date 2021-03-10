وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة وبحث جهود الوزارة فى الحد من...

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان جهود وزارة البيئة فى الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات والدكتور باسل الخطيب مدير وممثل المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن تقديرها للتعاون المثمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) منذ 20 عاما في مجال البيئة، مشيرة إلى توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولمدة ثلاث سنوات وبتكلفة تبلغ 3 مليون دولار وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت على زيادة الوعي فيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية حيث كانت هناك حملات خاصة لها في الغردقة وحي الزمالك وبمشاركة حملات تتطوعية في بعض المحلات، مشيرة إلى تخصيص دعم مالي تحت إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وألقت وزيرة البيئة الضوء علي أهمية وجود شهادات خضراء للمنشآت التي تراعي استخدام بدائل الحقائب البلاستيك، مشيرة الى قيام وزارة البيئة بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك نماذج لتجارب ناجحة لشركات محلية فى مجال الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام ومنها شركة نستلة وتشجيعهم عملية إعادة التدوير بمقابل مادي بمنشية ناصر.

من جانبه أكد السفير الياباني عن دعم اليابان لمصر في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لتنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام فى مصر.